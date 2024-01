O FC Porto já regressou aos treinos, horas depois da vitória, em casa, sobre o Sp. Braga por 2-0.

A equipa de Sérgio Conceição começou a preparar o duelo com o Moreirense, que está marcado para este sábado, às 20h30, no Estádio do Dragão.

Zaidu e Taremi estão ao serviço das respetivas seleções e foram ausências. No boletim clínico mantém-se apenas Marcano, em tratamento, não havendo, por isso, qualquer referência a Evanilson, que saiu com queixas no encontro com o Sp. Braga.

Os dragões voltam a treinar novamente, esta quarta-feira, às 17h00, no CTFD PortoGaia.