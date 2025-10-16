O FC Porto promoveu, esta quinta-feira, uma ação de formação que juntou todos os treinadores do clube no recém nomeado «Centro de treinos Jorge Costa», no Olival.

Francesco Farioli e a sua equipa técnica apresentaram a metodologia de treino e jogo, num encontro que teve como objetivo reforçar a identidade comum entre todas as estruturas técnicas.

A iniciativa, integrada no plano de desenvolvimento formativo dos dragões, contou com a presença dos técnicos das equipas masculinas e femininas, dos coordenadores da Dragon Force, das equipas do centro de treinos e ainda dos treinadores das modalidades.

Na sala de imprensa do Olival, Farioli apresentou o modelo de trabalho aplicado desde a formação até ao futebol profissional, abrindo ainda espaço a uma reflexão coletiva.