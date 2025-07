O FC Porto regressou aos treinos esta quinta-feira no Olival com 28 jogadores no relvado ao serviço de Francesco Farioli.

Ángel Alarcón que estava integrado no grupo, regressou à equipa B em definitivo com a chegada do reforço Borja Sainz aos dragões neste mercado de verão.

Grujic fez treino integrado condicionado, já Otávio esteve apenas no ginásio.

Depois da presença no Mundial de Clubes nos Estados Unidos, o FC Porto prepara agora o regresso às competições. Os dragões anunciaram até à data dois jogos particulares, primeiro com o Twente no dia 27 de julho e depois o jogo de apresentação aos sócios frente ao At. Madrid, no dia 3 de agosto.

O primeiro jogo oficial do FC Porto será frente ao V. Guimarães, para o campeonato, no fim de semana de 10 de agosto.