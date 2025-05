O FC Porto venceu o Moreirense (3-1) esta sexta-feira e Martín Anselmi concedeu dois dias e meio de folga aos jogadores.

O plantel portista só vai regressar ao trabalho na segunda-feira, às 17h00, com um treino no Olival que servirá para começar a preparar o dérbi com o Boavista. A partida com os axadrezados está marcada para domingo, 11 de maio (20h30).

Com o triunfo no Dragão, refira-se, o FC Porto subiu ao terceiro lugar, com 65 pontos, mais um do que o Sporting de Braga, que ao final da tarde recebe o Santa Clara.