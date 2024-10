O FC Porto venceu o Varzim, esta quinta-feira, por 2-0, num jogo-treino realizado no Olival.

Galeno e André Franco apontaram os golos dos dragões diante da equipa da Liga 3.

Vítor Bruno utilizou estes jogadores: Cláudio Ramos, Martim Fernandes, Nehuen Pérez, Tiago Djaló, Wendell, Alan Varela, Nico González, Fábio Vieira, Iván Jaime, Gonçalo Borges, Fran Navarro, João Mário, Zé Pedro, Otavio, Francisco Moura, Domingos Andrade, Rodrigo Mora, André Franco, Pepê, Galeno, Danny Namaso, Vasco Sousa, Zaidu, Deniz Gül e Samuel Portugal.

Quanto aos internacionais, Mora e Vasco Sousa participaram no jogo, ao contrário de Grujic. Já Diogo Costa, Eustáquio e Samu só vão integrar os trabalhos no próximo sábado.

O boletim clínico dos dragões ainda conta com os nomes de Iván Marcano e Zaidu. O espanhol fez treinou condicionado, enquanto o nigeriano realizou treino integrado condicionado.

O FC Porto volta ao Olival na manhã de sexta-feira, para dar continuidade à preparação do jogo da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, com o Sintrense. O encontro, que vai disputar-se na Amadora, está agendado para as 17h00 de domingo.