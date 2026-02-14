O boletim clínico do FC Porto continua com cinco nomes.

Martim Fernandes (tratamento), Nehuén Pérez (tratamento e treino condicionado), Jakub Kiwior (tratamento), Luuk de Jong (tratamento e trabalho de ginásio) e Samu (tratamento) não estiveram às ordens de Francesco Farioli no treino deste sábado e são baixas confirmadas para a visita dos dragões ao Nacional.

A comitiva portista viaja na tarde deste sábado para a Madeira. No domingo, a partir das 15h30, mede forças com o Nacional, na 22.ª jornada da Liga.