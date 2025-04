Marko Grujic, Vasco Sousa e William Gomes continuam no boletim clínico do FC Porto e, por isso, não participaram no treino desta quarta-feira.

Os dois médios fizeram tratamento e trabalho de ginásio, enquanto o avançado brasileiro realizou apenas tratamento.

Já o restante plantel treinou normalmente no Olival, às ordens de Martín Anselmi, que esta quinta-feira orienta nova sessão de trabalho, às 10h30. O técnico portista antevê a receção ao Famalicão a partir das 13h15.

O duelo com os famalicenses, da 30.ª jornada da Liga, está agendado para sexta-feira (18h00), no Estádio do Dragão.