A visita ao Antuérpia aproxima-se e Sérgio Conceição continua com várias dúvidas. O plantel do FC Porto treinou esta segunda-feira no Olival, ainda sem Pepe, Marcano, Zaidu, Wendell, Eustáquio, Iván Jaime e Veron, que figuram no boletim clínico e fizeram apenas tratamento.

Os dragões regressam aos trabalhos na manhã de terça-feira e viajam à tarde para a Bélgica, onde Conceição e um jogador vão fazer a antevisão (18h45) à partida da terceira jornada do Grupo H da Liga dos Campeões.

O Antuérpia-FC Porto está marcado para quarta-feira, às 20h00.