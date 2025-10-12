O FC Porto realizou este domingo de manhã o segundo treino da semana, com o foco na estreia na Taça de Portugal, frente ao Celoricense, do Campeonato de Portugal, a contar para a terceira eliminatória da prova.

Francesco Farioli voltou a não contar com vários jogadores que continuam ao serviço das respetivas seleções, sendo eles: Diogo Costa (Portugal), Samu (Espanha), Jan Bednarek e Jakub Kiwior (Polónia), Victor Froholdt (Dinamarca), Deniz Gül (Turquia), Zaidu (Nigéria), Eustáquio (Canadá), Pablo Rosario (República Dominicana), Martim Fernandes e Rodrigo Mora (Portugal sub-21), Dominik Prpić (Croácia sub-21) e Tomás Pérez (Argentina sub-20).

No boletim clínico mantêm-se Nehuén Pérez e Luuk de Jong, ambos a realizarem tratamento e trabalho de ginásio. Para colmatar as ausências, o técnico portista repetiu a chamada do júnior Antoni Nikolov e os jogadores da equipa B Tiago Silva, João Teixeira e Ángel Alarcón.

Os dragões voltam a treinar na segunda-feira de manhã, no Olival. De recordar, o Celoricense-FC Porto joga-se em Barcelos no próximo sábado, às 18h.