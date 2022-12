Depois da eliminação do Mundial 2022, os internacionais lusos Diogo Costa, Otávio e Pepe regressaram ao final da tarde de domingo a Portugal e esta segunda-feira já estiveram presentes no centro de treinos do Olival.

Refira-se que o defesa-central está a contas com uma fratura do cúbito do braço esquerdo, sofrida no encontro dos quartos de final frente a Marrocos e teve mesmo de se deslocar a uma unidade hospitalar de Doha.

A sessão desta segunda-feira marcou o início da preparação para o último encontro dos dragões na fase de grupos da Taça da Liga, frente ao Vizela, agendado para a próxima sexta-feira.