O FC Porto realizou, esta quarta-feira, o último treino antes do duelo com o Estrela Vermelha, a contar para a fase de liga da Liga Europa. Na sessão no Olival, cujos primeiros 15 minutos foram abertos à comunicação social, Francesco Farioli contou com Samu e Stephen Eustáquio.

Samu saiu com queixas no joelho no último encontro dos portistas frente ao Arouca, causando alguma preocupação. No entanto, Farioli deverá mesmo poder contar com o avançado no jogo europeu diante do emblema sérvio, assim como com Eustáquio, que integrou o treino, depois da indisposição que o afastou do jogo com o Arouca.

À exceção de Nehuén Pérez e Luuk de Jong, que continuam em tratamento devido a lesões, Farioli contou com todo o plantel.

No treino participaram ainda três elementos da equipa B: o defesa-central Gabriel Brás, o extremo Ángel Alarcón e o médio João Teixeira.

O FC Porto-Estrela Vermelha, da 2.ª jornada da fase de liga da Liga Europa, está marcado para esta quinta feira, às 20h00. Poderá acompanhar a partida AO MINUTO no Maisfutebol.

Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?