Francesco Farioli chamou mais dois jovens da equipa B ao treino da equipa do FC Porto, esta quinta-feira, inserido na preparação do jogo com o Rio Ave.

Além de Dinis Rodrigues, Gabriel Brás e André Oliveira, que já tinham treinado com o plantel principal na véspera, também Luís Gomes e Tiago Andrade participaram na sessão de trabalho no Olival.

Martim Fernandes (tratamento e trabalho de ginásio), Nehuén Pérez (treino condicionado), Jakub Kiwior (treino condicionado) e Luuk de Jong (tratamento) continuam no boletim clínico dos dragões, assim como Samu, que esteve «em vigilância pós-operatório».

O FC Porto volta a treinar na manhã de sexta-feira. O próximo compromisso dos portistas está marcado para domingo, às 20h30, a receção ao Rio Ave, a contar para a 23.ª jornada da Liga.