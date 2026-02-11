O FC Porto regressou esta quarta-feira ao trabalho após um dia de folga depois do empate no Clássico frente ao Sporting, na última jornada.

Martim Fernandes, Jakub Kiwior e Samu saíram lesionados do jogo com os leões e juntaram-se a Nehuén Pérez e Luuk de Jong no boletim clínico dos dragões.

Face às ausências, Francesco Farioli chamou quatro jogadores da formação secundária azul e branca: Dinis Rodrigues, Gabriel Brás, João Teixeira e Gonçalo Sousa integraram os trabalhos da equipa principal.

Os dragões voltam a treinar na manhã de quinta-feira, novamente no Olival, para a preparação para o jogo frente ao Nacional, que terá lugar no próximo dia 15 de fevereiro às 15h30.