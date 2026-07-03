O FC Porto cumpriu, na manhã desta sexta-feira, mais uma sessão de trabalho no Olival, dando continuidade à preparação da temporada 2026/27.

Tal como no treino anterior, Farioli contou com um grupo de 28 jogadores, numa sessão em que o boletim clínico voltou a registar três nomes.

Samu e Vasco Sousa realizaram treino condicionado, enquanto André Miranda permaneceu entregue ao departamento médico, cumprindo tratamento.

Os campeões nacionais regressam ao trabalho já na manhã deste sábado, novamente no centro de treinos dos dragões.