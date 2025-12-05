Depois do desaire com o Vitória de Guimarães (3-1) na véspera, o FC Porto regressou esta manhã ao trabalho e com novidades no boletim clínico.

Gabri Veiga, que saiu ao intervalo, devido à lesão contraída quando marcou o golo inaugural, fez tratamento a uma entorse no tornozelo direito e deve falhar o jogo com o Tondela. Luuk de Jong e Nehuén Pérez fizeram companhia ao espanhol, enquanto Deniz Gül deu um passo em frente na recuperação e realizou treino integrado condicionado.

O treinador Francesco Farioli chamou Gabriel Brás, João Teixeira e André Oliveira, da equipa B, para compor o grupo no Olival.

O FC Porto volta aos treinos na tarde de sábado e, a partir das 16h45, Farioli vai projetar o duelo com o Tondela, da 13.ª jornada da Liga, agendado para as 20h30 de domingo. Após a conferência de imprensa, os dragões seguem para estágio.