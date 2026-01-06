FC Porto
Más notícias para o FC Porto: Moura lesionado no adutor esquerdo
Dragões iniciaram esta terça-feira o estágio no Algarve sem o lateral esquerdo
O FC Porto realizou, na manhã desta terça-feira, o primeiro treino no estágio no Algarve. Francisco Moura, que saiu com queixas no jogo com o Santa Clara, foi baixa. Os dragões confirmaram que o lateral sofreu de uma lesão muscular no adutor esquerdo.
No boletim clínico constam ainda os nomes de Nehuén Pérez (tratamento e ginásio) e Luuk de Jong (tratamento). Tomás Pérez, por sua vez, foi dado como apto pelo departamento de saúde.
Os dragões estão a estagiar até sexta-feira na Quinta do Lago, em Almancil (Algarve), uma vez que estão fora da final four da Taça da Liga, que decorre entre esta terça-feira e sábado.
