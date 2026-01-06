O FC Porto realizou, na manhã desta terça-feira, o primeiro treino no estágio no Algarve. Francisco Moura, que saiu com queixas no jogo com o Santa Clara, foi baixa. Os dragões confirmaram que o lateral sofreu de uma lesão muscular no adutor esquerdo.

No boletim clínico constam ainda os nomes de Nehuén Pérez (tratamento e ginásio) e Luuk de Jong (tratamento). Tomás Pérez, por sua vez, foi dado como apto pelo departamento de saúde.

Os dragões estão a estagiar até sexta-feira na Quinta do Lago, em Almancil (Algarve), uma vez que estão fora da final four da Taça da Liga, que decorre entre esta terça-feira e sábado.





