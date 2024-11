Depois da derrota com a Lazio (2-1), na última noite, a equipa do FC Porto já voltou ao trabalho, na manhã desta sexta-feira.

Os dragões começaram a preparar o Clássico com o Benfica ainda em Roma, com uma sessão no Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti, propriedade do Comité Olímpico Italiano. Nas imagens divulgadas pelos portistas, é possível ver que os titulares na derrota para a Liga Europa fizeram trabalho de ginásio e recuperação, enquanto os outros jogadores treinaram com bola.

O FC Porto segue viagem para Portugal durante a tarde. No domingo, a equipa de Vítor Bruno desloca-se ao Estádio da Luz, para defrontar o Benfica, na 11.º jornada da Liga (20h45).