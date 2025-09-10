Depois da folga, o FC Porto voltou ao trabalho na manhã desta quarta-feira e Francesco Farioli já contou com vários internacionais.

O polaco Jakub Kiwior fez o primeiro treino no Olival, numa sessão onde também esteve o compatriota Jan Bednarek. Também Victor Froholdt (Dinamarca) e Deniz Gül (Turquia) já se juntaram ao grupo portista.

Diogo Costa (Portugal), Alan Varela (Argentina), Pablo Rosário (República Dominicana), Dominik Prpić (Croácia sub-21) e Rodrigo Mora (Portugal sub-21) continuam ao serviço das respetivas seleções.

O boletim clínico dos dragões ainda conta com seis jogadores: Alberto Costa (tratamento), Martim Fernandes (tratamento e trabalho de ginásio), Eustáquio (tratamento e treino integrado condicionado), Gabri Veiga (treino integrado condicionado), William Gomes (tratamento e trabalho de ginásio) e Luuk de Jong (tratamento).

Para colmatar as ausências, Farioli chamou ao treino António Ribeiro, Felipe Silva, Pedro Lima, Tiago Silva, João Teixeira, André Oliveira, Kauê Rodrigues, Ángel Alarcón e Dinis Rodrigues, da equipa B, e André Miranda, dos sub-19.

O FC Porto regressa aos treinos na manhã de quinta-feira, para dar seguimento à preparação para o jogo com o Nacional, da 5.ª jornada da Liga, marcado para sábado (18h00).