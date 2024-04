O FC Porto realizou, esta sexta-feira, mais um treino de preparação para o jogo com o V. Guimarães, a contar para a 28ª jornada do campeonato.

No Olival, Sérgio Conceição teve praticamente todo o plantel à disposição, com exceção de Marcano e Zaidu, que realizaram apenas tratamento. Os azuis e brancos têm novo treino marcado para as 10h30, sendo que às 13h, Sérgio Conceição faz a antevisão ao encontro.

O jogo entre FC Porto e V. Guimarães está marcado para as 20h30 deste domingo, no Estádio do Dragão.