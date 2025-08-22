A dois dias da receção ao Casa Pia, Francesco Farioli continua sem poder contar com Martim Fernandes e Samu.

Os dois jogadores constam no boletim clínico dos dragões e realizaram tratamento às respetivas lesões, enquanto o restante plantel trabalhou normalmente, esta manhã, no Olival.

A equipa portista volta a treinar na manhã de sábado e, às 12h30, Farioli vai projetar o duelo com o Casa Pia, da 3.ª jornada da Liga, em conferência de imprensa.

O FC Porto-Casa Pia, diga-se, está marcado para as 18h00 de domingo, no Estádio do Dragão.