Horas depois da importante vitória frente ao Bayer Leverkusen (por 2-0), para a Liga dos Campeões, o FC Porto voltou ao trabalho, tendo em vista a deslocação a Portimão para a 9.ª jornada campeonato.

Sem qualquer ocorrência no boletim clínico, Sérgio Conceição teve todo o plantel à disposição esta manhã no centro de treinos do Olival para preparar o jogo frente ao Portimonense, no próximo sábado (18h00, Sport TV).

Os campeões nacionais voltam a treinar esta quinta-feira, pelas 17h00, novamente no Olival.