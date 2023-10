Na ressaca do triunfo sobre o Vilar de Perdizes na Taça de Portugal, o FC Porto regressou ao trabalho com uma sessão de treino no Olival.

Sérgio Conceição chamou os jovens laterais Martim Fernandes e João Mendes, mas ainda não pôde contar com vários jogadores. Pepe, Marcano, Zaidu, Wendell, Eustaquio, Iván Jaime e Veron integram o boletim clínico e realizaram tratamento.

O FC Porto, recorde-se, visita o Antuérpia na quarta-feira, na terceira jornada do Grupo H da Liga dos Campeões.