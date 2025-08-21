O FC Porto treinou na manhã desta quinta-feira no Olival tendo em vista o duelo da terceira jornada do Campeonato frente ao Casa Pia.

No nota divulgada pelos dragões, é referido que Farioli não pôde contar com Martim Fernandes e Samu, ambos em tratamento das respetivas lesões.

O FC Porto recebe Casa Pia no próximo domingo, às 18h, uma partida que terá acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.

