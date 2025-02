Na ressaca do empate frente ao Sporting (1-1), para o campeonato, a equipa do FC Porto regressou ao Olival, este domingo, para preparar a receção frente à Roma, a contar para a primeira mão da fase play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa.

Martín Anselmi voltou a não poder contar com os lesionados Martim Fernandes e Marko Grujic, por estarem em tratamento. Por sua vez, o central espanhol Iván Marcano continua a realizar treino condicionado, após longa paragem competitiva.

A receção à Roma está agendada para as 20 horas de quinta-feira, no Estádio do Dragão.