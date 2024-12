Horas depois do empate em Famalicão, o FC Porto regressou ao trabalho, na manhã deste domingo, com uma sessão de treino no Olival.

Vítor Bruno ainda não contou com Iván Marcano e João Mário, os dois jogadores que constam no boletim clínico dos portistas. O espanhol realizou treino integrado condicionado, enquanto o internacional português fez tratamento.

O FC Porto volta a treinar na tarde de segunda-feira para preparar a receção ao Midtjylland, da sexta jornada da Liga Europa (quinta-feira, 20h00).