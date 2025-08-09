FC Porto
FC Porto prepara receção ao V. Guimarães com uma baixa
Francisco Moura ainda faz trabalho de ginásio
A equipa do FC Porto continua a preparar a receção ao Vitória de Guimarães com uma baixa.
O lateral-esquerdo Francisco Moura é o único nome no boletim clínico portista e realizou apenas tratamento e trabalho de ginásio na sessão da manhã deste sábado.
O treinador Francesco Farioli volta a orientar o treino no domingo e fará uma pequena antevisão à partida em declarações aos meios de comunicação dos azuis e brancos.
O FC Porto-V. Guimarães, da 1.ª jornada da Liga, está agendado para segunda-feira, às 20h45.
