A equipa do FC Porto continua a preparar a receção ao Vitória de Guimarães com uma baixa.

O lateral-esquerdo Francisco Moura é o único nome no boletim clínico portista e realizou apenas tratamento e trabalho de ginásio na sessão da manhã deste sábado.

O treinador Francesco Farioli volta a orientar o treino no domingo e fará uma pequena antevisão à partida em declarações aos meios de comunicação dos azuis e brancos.

O FC Porto-V. Guimarães, da 1.ª jornada da Liga, está agendado para segunda-feira, às 20h45.