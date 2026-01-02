Depois do treino aberto no Dragão, o FC Porto regressou ao trabalho no Olival, na manhã desta sexta-feira, para prosseguir a preparação do duelo com o Santa Clara.

Tomás Pérez (treino condicionado), Nehuén Pérez (tratamento e trabalho de ginásio) e Luuk de Jong (tratamento) continuam no boletim clínico dos dragões e, por isso, não estiveram às ordens de Francesco Farioli.

O técnico dos azuis e brancos orienta nova sessão na manhã de sábado e, a partir das 14h00, vai projetar, em conferência de imprensa, o encontro da 17.ª jornada da Liga. Às 15h45, a comitiva do FC Porto parte para os Açores, onde no domingo (18h00) defronta o Santa Clara.