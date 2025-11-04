O FC Porto regressou esta terça-feira aos treinos e começou a preparar a visita ao terreno do Utrecht, depois da vitória frente ao Sp. Braga (2-1) e de um dia de folga dado por Farioli.

Entregues ao departamento médico continuam os nomes de Nehuén Pérez (tratamento e trabalho de ginásio) e de Luuk de Jong (treino condicionado).

Em sentido contrário, Diogo Fernandes e Ángel Alarcón, da equipa B, treinaram com o plantel principal.

Esta quarta-feira, os azuis e brancos regressam aos treinos, às 10h30, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social. Ao início da tarde (15h), a comitiva ruma aos Países Baixos e por volta das 19h (horas em Lisboa), o técnico e um jogador fazem a antevisão ao jogo da Liga Europa, marcado para esta quinta-feira, pelas 17h45.