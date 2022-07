Depois de um dia de folga, o FC Porto regressou esta segunda-feira aos trabalhos de pré-temporada.

No Olival, os dragões trabalharam em dose dupla, com um treino de manhã e outro à tarde.

Manafá, «em regime de tratamento, trabalho de ginásio e treino condicionado», continua a ser a única baixa para Sérgio Conceição, segundo pode ler-se na nota do clube azul e branco.

O FC Porto volta a treinar esta terça-feira de manhã.

