FC Porto regressa ao trabalho com Pedro Lima às ordens de Farioli
Sessão no Olival ficou marcada pela estreia do reforço do proveniente do Wolverhampton e pelo regresso de Pepê
O FC Porto iniciou, esta sexta-feira, a preparação para a receção ao Nacional, marcada para 13 de setembro a contar para a quinta jornada da Liga.
O treino no Olival ficou marcado pela estreia de Pedro Lima reforço proveniente do Wolverhampton, integrado pela primeira vez nos trabalhos sob comando de Francesco Farioli.
No boletim clínico divulgado pelos dragões contam os nomes de Martim Fernandes que realizou tratamento e ginásio, enquanto Gabri Veiga fez treino condicionado.
Em contrapartida, Pepê foi dado como totalmente apto, trabalhando sem restrições.
Já o grupo apresentou várias ausências, devido aos compromissos internacionais: Diogo Costa (Portugal), Bednarek e Kiwior (Polónia), Froholdt (Dinamarca), Gül (Turquia), Alan Varela (Argentina), Eustáquio (Canadá), Rosário (Rep. Dominicana), Prpic (Croácia sub-21) e Rodrigo Mora (Portugal sub-21) estão todos ao serviço das respetivas seleções.
Os dragões voltam a treinar na manhã de sábado no Olival. O duelo frente ao Nacional será no dia 13 de setembro, às 18h e terá acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.