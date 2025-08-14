Depois da vitória frente ao V. Guimarães (3-0), os comandados de Francesco Farioli subiram ao relvado esta quinta-feira no centro de treinos, no Olival.

Martim Fernandes, que saiu lesionado no encontro da passada segunda-feira, foi baixa no treino e esteve a realizar tratamento, já Francisco Moura fez treino condicionado.

O FC Porto volta a entrar em campo na próxima segunda-feira, na visita ao Gil Vicente, o encontro está marcado para as 20H15 e pode acompanhar ao minuto no site do Maisfutebol.