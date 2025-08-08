FC Porto
FC Porto regressa aos treinos depois da morte de Jorge Costa
Dragões continuaram a preparação para o jogo com o V. Guimarães. Francisco Moura ainda está no boletim clínico
O FC Porto regressou aos treinos na manhã desta sexta-feira, com olhos postos na primeira jornada da Liga, frente ao V. Guimarães, às 20h45.
De referir que esta é a primeira sessão de treinos desde a morte de Jorge Costa, na terça-feira.
A única ausência foi Francisco Moura, que está entregue ao departamento médico e fez trabalho de ginásio.
Os azuis e brancos regressam ao trabalho na manhã deste sábado.
