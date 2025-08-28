Oficializado esta manhã como reforço do FC Porto, o médio Pablo Rosario já integrou o treino no Olival.

Reunited 🐉 Pablo Rosario 🤝 Luuk de Jong pic.twitter.com/jUPFmOYPa5 — FC Porto (@FCPorto) August 28, 2025

O dominicano reencontrou-se com Luuk de Jong, com quem jogou no PSV, antes de passar pelo túnel e receber as boas-vindas dos novos colegas de equipa. Depois, treinou às ordens de Francesco Farioli, que foi seu treinador no Nice.

A sessão desta manhã trouxe outra novidade. Samu continua a trabalhar para recuperar a tempo do Clássico e evoluiu para treino condicionado, tendo ainda realizado trabalho de ginásio. Pepê, ainda em dúvida para Alvalade, também esteve no ginásio, enquanto o outro lesionado do plantel, Martim Fernandes, fez apenas tratamento.

Farioli vai projetar o Clássico da 4.ª jornada da Liga esta sexta-feira, em conferência de imprensa, a partir das 12h45. Já durante a tarde, o técnico irá orientar o treino.

O FC Porto visita o Sporting no sábado, num duelo marcado para as 20h30.