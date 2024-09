O FC Porto realizou, esta quarta-feira, mais um treino de preparação para a visita ao terreno do V. Guimarães.

No Olival, Vítor Bruno continua sem poder contar com Marcano (trabalho de ginásio e tratamento), Zaidu (treino condicionado) e Fábio Vieira (tratamento), depois de uma manhã marcada por muito fumo no ar, devido aos incêndios no Norte do país.

Recorde-se que o jogo entre V. Guimarães e FC Porto está marcado para este sábado, às 18h, no Estádio D. Afonso Henriques.