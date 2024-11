O FC Porto retomou os treinos esta terça-feira, no Olival, depois de dois dias de folga.

Segundo os dragões, Diogo Costa e Tiago Djaló, que estiveram ao serviço da seleção portuguesa, assim como Samu (Espanha), encontram-se em trânsito para a cidade do Porto. Já Nehuen Pérez (Argentina) e Eustáquio (Canadá) continuam ao serviço dos respetivos países.

O brasileiro Pepê treinou sem limitações, mas o boletim clínico dos portistas ainda é composto por Marcano (treino integrado condicionado), Marko Grujic (tratamento) e Deniz Gül (tratamento).

À semelhança do que aconteceu nas sessões anteriores, Vítor Bruno chamou Denis Gutu e Nicolas Damaso, do FC Porto B, para colmatar as ausências.

Os dragões voltam ao trabalho na manhã de quarta-feira. O próximo compromisso dos azuis e brancos está agendado para domingo, às 17h00, a visita ao Moreirense, a contar para a 4.ª eliminatória da Taça de Portugal.