Tomás Pérez, Nehuén Pérez e Luuk de Jong continuam no boletim clínico do FC Porto, que realizou mais um treino no Olival, na manhã deste sábado.

Os três jogadores não estiveram às ordens de Francesco Farioli no relvado e realizaram tratamento. Nehuén Pérez também fez trabalho de ginásio.

Tal como tem acontecido em sessões anteriores, o técnico portista chamou João Teixeira, do FC Porto B.

Os dragões voltam a treinar no domingo e, a partir das 12h45, Farioli vai projetar a receção ao AVS, da 16.ª jornada da Liga, marcada para segunda-feira (20h15).