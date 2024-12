O FC Porto regressou esta quarta-feira ao trabalho no Olival, tendo em vista a preparação do jogo frente ao Famalicão para a 13.ª jornada do campeonato.

Vítor Bruno já pôde contar com Fran Navarro, que tinha uma tendinite bilateral nos tendões, e falhou a última partida dos dragões.

No boletim clínico continua Iván Marcano. O central fez treino integrado condicionado.

O FC Porto joga com o Famalicão este sábado, às 20h30, uma partida que vai poder acompanhar AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.