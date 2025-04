O FC Porto voltou a treinar esta quarta-feira já de olhos postos para o clássico da 28.ª jornada frente ao Benfica.

A sessão desta manhã contou com a presença especial do presidente dos dragões André Villas-Boas que observou o treino junto do técnico Martín Anselmi.

No boletim clínico do FC Porto continuam Cláudio Ramos, Grujic e Vasco Sousa tendo feito trabalho de ginásio.

Os dragões jogam este domingo às 20h30 frente ao Benfica a partida que Villas-Boas considera ser o «jogo da época» e que terá acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.