O plantel principal do FC Porto voltou ao trabalho após a derrota na véspera, em Alvalade.

No boletim clínico mantêm-se os nomes de Marcano e Veron, ambos em tratamento. Por sua vez, o lateral João Mendes continua a treinar integrado com o plantel principal.

Os dragões treinaram tendo em vista a receção ao Leixões para a Taça da Liga, marcada para as 20h30 de sábado no Estádio do Dragão (Sport TV).



Os comandados de Sérgio Conceição voltam a treinar esta quarta-feira, pelas 11 horas, de novo no centro de estágios do Olival.