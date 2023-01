O FC Porto continua a preparação para o jogo frente ao Vitória, da 17.ª jornada da Liga, com uma dúvida e dois indisponíveis.

Zaidu fez treino condicionado, como na véspera, enquanto Evanilson e Francisco Meixedo continuam em tratamento às respetivas lesões.

O plantel treinou esta manhã no centro de treinos do Olival, em Vila Nova de Gaia, que teve a tradicional visita de um grupo de alunos do Colégio Júlio Dinis, que cantou as Janeiras em conjunto com os jogadores e o staff técnico dos dragões.

Esta quinta-feira há nova sessão agendada para as 10h30, tendo em vista a preparação para o jogo de Guimarães, no próximo sábado, às 20h30.