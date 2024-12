Estiveram 32.185 pessoas esta manhã no Estádio do Dragão para assistir ao treino do FC Porto. Desta forma, foi quebrado o recorde do número de adeptos num treino aberto do FC Porto: a 1 de janeiro de 2017, o Dragão contou com 28 mil adeptos nas bancadas.

Os titulares na goleada sobre o Boavista (4-0) fizeram trabalho de recuperação no relvado. Mais tarde, deram uma volta ao estádio em corrida e saudaram os adeptos, seguindo para o túnel, enquanto os restantes fizeram treino normal com bola. Fábio Vieira esteve com o grupo e até usou uma body cam para gravar a sessão. Já Francisco Moura e Marko Grujic, ambos lesionados, subiram ao relvado, mas apenas para saudar os adeptos.

Outro dos momentos altos da sessão foi o aplauso para Vítor Bruno, depois da vénia do treinador do FC Porto às bancadas.

A assistir bem de perto ao treino esteve o presidente André Villas-Boas, acompanhado no banco de suplentes por Jorge Costa, diretor para o futebol profissional, e Andoni Zubizarreta, diretor desportivo.