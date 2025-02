No dia seguinte ao empate (2-2) com o Rio Ave, o FC Porto regressou ao trabalho no Olival. Os dragões treinaram durante a tarde desta terça-feira e Martín Anselmi já pôde contar com Tomás Pérez.

O médio argentino foi oficializado como reforço no último dia do mercado de inverno e treinou no relvado, ao contrário de Martim Fernandes e Marko Grujic, que fizeram tratamento às respetivas lesões. Marcano também continua no boletim clínico azul e branco, mas já treinou, ainda que de forma condicionada.

O FC Porto regressa ao trabalho na manhã desta quarta-feira. A equipa de Anselmi prepara a receção ao Sporting, da 21.ª jornada da Liga, marcada para as 20h15 de sexta-feira.