Na manhã desta quarta-feira, o FC Porto treinou pela última vez antes da visita ao terreno do Salzburgo, da primeira jornada da Liga Europa. A sessão ficou marcada pela presença de Alberto Costa, Alan Varela e Martim Fernandes, que treinaram integrados e sem limitações.

Entregues ao departamento médico continuam Nehuén Pérez e Luuk de Jong.

O treino começou com alguns exercícios de ativação com e sem bola, enquanto os guarda-redes estiveram a fazer o habitual trabalho específico. Destaqe também para a presença de João Teixeira, jovem da equipa B dos dragões.

Nos momentos iniciais da sessão, o presidente André Villas-Boas esteve à conversa com Francesco Farioli.

A comitiva dos dragões viaja esta quarta-feira, pelas 15h, para a Áustria. Francesco Farioli e de Diogo Costa fazem a antevisão ao jogo às 18h45 (horas em Portugal).