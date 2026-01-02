FC Porto
Há 35 min
VÍDEO: William apanha boleia de Pepê... e chegam cedo demais ao treino
FC Porto mostra os bastidores da viagem dos dois brasileiros
William Gomes apanhou boleia de Pepê para o treino aberto do FC Porto no Estádio do Dragão e os portistas mostraram como foi a viagem de carro.
Os dois jogadores brasileiros comentaram como foi a passagem de ano de cada um e ainda falaram um pouco das expectativas para o treino. De resto, ambos confessaram que a pressão é bem mais alta nos treinos do que nos jogos.
Os extremos do FC Porto chegaram muito cedo ao estádio, como os dois fizeram questão de sublinhar, e William ainda reclamou do estacionamento de Pepê, que não se deixou ficar.
