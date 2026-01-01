André Villas-Boas destacou a força da união portista e o compromisso interno como pilares fundamentais para o sucesso desportivo do FC Porto, à margem do treino aberto realizado esta quarta-feira, 1 de janeiro, no Estádio do Dragão, que juntou cerca de 27 mil adeptos apesar do frio e da chuva.

«É um dia feliz para o Futebol Clube do Porto, porque conseguimos reunir os adeptos e ter a família portista unida. Quando estamos juntos, envolvidos no mesmo objetivo, somos imbatíveis», afirmou o presidente dos dragões ao Porto Canal, frisando a importância do apoio dos adeptos numa época que classificou como «uma maratona».

O líder portista lembrou que, há um ano, os desejos eram semelhantes, mas alertou para a exigência constante do futebol.

«Vimos como as coisas podem desmoronar rapidamente. Por isso, o compromisso, o rigor, a determinação e a continuidade das vitórias são fundamentais para atingirmos os nossos objetivos», sublinhou, apontando de forma clara ao título como a grande ambição da temporada.

Villas-Boas aproveitou ainda para salientar o crescimento associativo do clube, revelando que, em apenas meia época, o FC Porto já superou o número de novos sócios registado em toda a temporada anterior.

«Temos como objetivo chegar aos 250 mil sócios nos próximos três anos. Faz parte do nosso plano estratégico de cinco anos e é reflexo de uma nova ligação do clube com os adeptos», explicou, mostrando-se grato pela resposta da massa associativa.

No plano desportivo, o presidente reconheceu que o mês de janeiro será particularmente exigente, com deslocações difíceis aos Açores e a Guimarães, além de compromissos na Taça de Portugal, mas deixou uma mensagem de confiança na equipa orientada por Francesco Farioli.

«Sente-se no ar esse compromisso e essa união da equipa com os adeptos. Espero que a equipa continue à altura das expectativas e que consigamos sonhar com os títulos», afirmou.

Por fim, analisando a presente temporada, Villas-Boas acabou por traçar um paralelo com a época 2010/11, em que os dragões conquistaram vários troféus sob o comando do atual dirigente máximo, mas como treinador.

«Há muitas semelhanças: uma equipa que nunca desiste, com energia positiva, garra e uma mensagem interna muito forte. É passo a passo, jogo a jogo, até à meta final», concluiu.