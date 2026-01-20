O FC Porto voltou ao trabalho esta terça-feira, depois de um dia de folga, com uma sessão marcada pelo regresso de Zaidu, que se juntou ao grupo portista após a presença na CAN.

Francesco Farioli chamou Martim Chelmik, Bernardo Lima e André Miranda ao treino matinal, que serviu para dar início à preparação do duelo com o Viktoria Plzen, na sétima jornada da fase de liga da Liga Europa. Por outro lado, Nehuén Pérez (tratamento e trabalho de ginásio) e Luuk de Jong (tratamento) continuam no boletim clínico dos dragões.

O FC Porto volta ao Olival na manhã de quarta-feira e os primeiros 15 minutos do treino serão abertos à comunicação social. Os dragões voam para Praga às 14h30 e, a partir das 19h00, Farioli e um jogador falam em conferência de imprensa.

O Viktoria Plzen-FC Porto, recorde-se, está agendado para as 17h45 de quinta-feira.