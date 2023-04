O FC Porto B venceu neste sábado o Trofense por 4-2, num jogo em que até começou a perder.

A jogar em casa, a equipa secundária dos dragões entrou a perder com um golo de Ruben Pereira aos seis minutos, mas deu a volta ainda na primeira parte.

Vasco Sousa empatou a partida aos 16m e Bruno Costa, de penálti completou a reviravolta.

O Trofense ainda empatou aos 65m graças ao golo de Pachu, mas João Marcelo (78m) e Wendel (90+1), em novo penálti, garantiram o triunfo do FC Porto B.

Esta vitória permite aos dragões segurar o sexto lugar da II Liga, agora com 40 pontos, enquanto o Trofense mantém-se no penúltimo lugar, com 23, a três da BSAD, equipa que está em posição de play-off de descida.