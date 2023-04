Após a vitória sobre o Trofense (4-2), em jogo da 27.ª jornada da II Liga, alguns jogadores do FC Porto B protagonizaram um momento louvável.

Na sequência da confraternização com alguns adeptos, no final do encontro, Bruno Costa, Rodrigo Conceição e João Marcelo ajudaram os bombeiros a transportar um jovem em cadeira de rodas, na bancada do Olival.

Veja o vídeo: