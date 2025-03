Trofim Melnichenko, avançado do FC Porto B, foi convocado para representar a seleção principal da Bielorrússia nos próximos jogos de preparação, tendo em vista as eliminatórias do Mundial de 2026.

O jovem jogador de 18 anos marcará presença nos duelos contra o Tajiquistão, em Dushanbe, no dia 20 de março (11h00), e contra o Azerbaijão, em Masazir, no dia 25 de março (17h45).

O ponta de lança biolorusso, reforço de inverno contratado ao Dínamo Minsk, já somou pela equipa B dos dragões oito jogos (sete a titular) e apontou um golo (frente ao Académico de Viseu) e uma assistência (frente ao Tondela).