O FC Porto anunciou, este sábado, a data e o adversário do primeiro jogo de preparação aberto ao público. Os dragões medirão forças com o Twente, dos Países Baixos, no próximo dia 27 de julho, domingo, com o apito inicial marcado para as 18h.

Os comandados de Francesco Farioli, recorde-se, golearam o Trofense no primeiro jogo de preparação (4-0), este sábado.

De acordo com informações dadas no site oficial do clube, os bilhetes serão grátis para os detentores de lugar anual e estarão disponíveis a partir da próxima terça feira, dia 22 de julho. Para o público geral, os bilhetes ficarão disponíveis a partir da próxima quinta-feira, dia 24.

A apresentação do FC Porto aos adeptos está agendada para o dia 3 de agosto, diante do Atlético de Madrid, no Estádio do Dragão.